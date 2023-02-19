Sebastian Diana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Diana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Diana kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Diana ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sebastian Diana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Diana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Diana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Diana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Diana 2 Ağu 1990 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Roberto Diana Suárez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Diana Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alonso Sports Management yapmaktadır. Sebastian Diana, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Fénix futbol takımında oynamaktadır. CA Fénix takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Diana'nin CA Fénix ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Dianaboyu ve yaşı kaç

Sebastian Diana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Diana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Sebastian Diana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Diana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Danubio FC

26 Temmuz 2011 yılında Tanque Sisley

30 Haziran 2012 yılında Danubio FC

8 Ağu 2012 yılında Unión Temuco

1 Temmuz 2013 yılında Deportes Temuco

1 Ocak 2015 yılında S. Morning

12 Ocak 2015 yılında Saprissa

15 Eylül 2015 yılında CA Torque

24 Ağu 2016 yılında Villa Teresa

8 Ağu 2017 yılında Crucero

3 Temmuz 2019 yılında Almagro

27 Temmuz 2020 yılında Racing Club

14 Ocak 2023 yılında CA Fénix

Sebastian Diana kimdir

Sebastian Diana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Diana şuan CA Fénix takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Danubio FC

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Sebastian Diana nereli

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