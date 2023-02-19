İgnacio Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Sosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Sosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Sosa 31 Ağu 2003 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Ignacio Sosa Ospital şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Sosa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEX SOCCER AGENCY yapmaktadır. İgnacio Sosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Fénix futbol takımında oynamaktadır. CA Fénix takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. İgnacio Sosa'nin CA Fénix ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgnacio Sosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnacio Sosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgnacio Sosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Sosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında CA Fénix

İgnacio Sosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Sosa şuan CA Fénix takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İgnacio Sosa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CA Fénix (-2020)

Uruguay U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 1 gol atmıştır.

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