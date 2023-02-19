Agustin Da Silveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Da Silveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Da Silveira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Da Silveira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Da Silveira 11 Aralık 2000 tarihinde Artigas şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Agustín Da Silveira Muñoa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Da Silveira Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Da Silveira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Fénix futbol takımında oynamaktadır. CA Fénix takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Da Silveira'nin CA Fénix ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Da Silveira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Da Silveira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Da Silveira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Da Silveira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Peñarol B

1 Temmuz 2020 yılında Peñarol

22 Ocak 2023 yılında CA Fénix

31 Aralık 2023 yılında Peñarol

Agustin Da Silveira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Da Silveira şuan CA Fénix takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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