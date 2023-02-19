Gustavo Alles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Alles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gustavo Alles kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gustavo Alles ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Gustavo Alles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Alles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Alles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Alles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Alles 9 Nisan 1990 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Javier Alles Villa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Alles Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Gustavo Alles, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Fénix futbol takımında oynamaktadır. CA Fénix takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Alles'nin CA Fénix ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Allesboyu ve yaşı kaç

Gustavo Alles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Alles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Gustavo Alles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Alles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Defensor

3 Ocak 2011 yılında Racing Club

31 Aralık 2011 yılında Defensor

20 Temmuz 2012 yılında Progreso

9 Temmuz 2013 yılında Liverpool FC

1 Temmuz 2014 yılında Rentistas

27 Ocak 2015 yılında Liverpool FC

2 Şubat 2015 yılında Adana Demirspor

30 Haziran 2015 yılında Liverpool FC

7 Temmuz 2015 yılında Rentistas

30 Haziran 2016 yılında Liverpool FC

22 Ağu 2016 yılında Juventud

5 Ağu 2017 yılında Rosario FC

25 Ocak 2018 yılında Atl. Baleares

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

23 Temmuz 2018 yılında Rentistas

7 Ocak 2019 yılında Progreso

2 Ocak 2020 yılında Dep. Cuenca

11 Temmuz 2020 yılında Progreso

8 Kasım 2020 yılında U. Concepción

12 Nisan 2021 yılında Progreso

3 Ocak 2022 yılında Gualaceo SC

27 Ocak 2023 yılında CA Fénix

Gustavo Alles kimdir

Gustavo Alles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Alles şuan CA Fénix takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gustavo Alles nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Son Haberler
Nicolas Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hamilton Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamilton Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hamilton Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamilton Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Caceres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Caceres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Caceres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Caceres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Feruza isminin anlamı nedir, Feruza ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Feruza isminin anlamı nedir, Feruza ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Çok Okunanlar
Visali isminin anlamı nedir, Visali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Visali isminin anlamı nedir, Visali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Santiago Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Santiago Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Piltan isminin anlamı nedir, Piltan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Piltan isminin anlamı nedir, Piltan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Agustin Pons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Pons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Pons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Pons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!