Gustavo Alles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Alles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Alles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Alles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Alles 9 Nisan 1990 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Javier Alles Villa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Alles Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Gustavo Alles, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Fénix futbol takımında oynamaktadır. CA Fénix takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Alles'nin CA Fénix ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Alles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Alles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Alles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Alles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Defensor

3 Ocak 2011 yılında Racing Club

31 Aralık 2011 yılında Defensor

20 Temmuz 2012 yılında Progreso

9 Temmuz 2013 yılında Liverpool FC

1 Temmuz 2014 yılında Rentistas

27 Ocak 2015 yılında Liverpool FC

2 Şubat 2015 yılında Adana Demirspor

30 Haziran 2015 yılında Liverpool FC

7 Temmuz 2015 yılında Rentistas

30 Haziran 2016 yılında Liverpool FC

22 Ağu 2016 yılında Juventud

5 Ağu 2017 yılında Rosario FC

25 Ocak 2018 yılında Atl. Baleares

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

23 Temmuz 2018 yılında Rentistas

7 Ocak 2019 yılında Progreso

2 Ocak 2020 yılında Dep. Cuenca

11 Temmuz 2020 yılında Progreso

8 Kasım 2020 yılında U. Concepción

12 Nisan 2021 yılında Progreso

3 Ocak 2022 yılında Gualaceo SC

27 Ocak 2023 yılında CA Fénix

Gustavo Alles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Alles şuan CA Fénix takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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