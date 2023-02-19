Mariano Nichele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariano Nichele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mariano Nichele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mariano Nichele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mariano Nichele 26 Eylül 2000 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Mariano Nichele Atala şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mariano Nichele Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mariano Nichele, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Fénix futbol takımında oynamaktadır. CA Fénix takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mariano Nichele'nin CA Fénix ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mariano Nichele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mariano Nichele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mariano Nichele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mariano Nichele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2018 yılında CA Fénix U19

1 Ağu 2020 yılında Fénix B

1 Ocak 2022 yılında CA Fénix

Mariano Nichele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mariano Nichele şuan CA Fénix takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CA Peñarol (-2015), El Tanque Sisley (2015-2017), CA Fénix (2018-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.