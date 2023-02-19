Nicolas Bertocchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Bertocchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Bertocchi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Bertocchi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolas Bertocchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Bertocchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Bertocchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Bertocchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Bertocchi 9 Haziran 1989 tarihinde Granadero Baigorria şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Miguel Bertocchi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Bertocchi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Nicolas Bertocchi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Fénix futbol takımında oynamaktadır. CA Fénix takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Bertocchi'nin CA Fénix ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Bertocchiboyu ve yaşı kaç

Nicolas Bertocchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Bertocchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Bertocchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Bertocchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında San Lorenzo

6 Temmuz 2011 yılında Aldosivi

31 Aralık 2011 yılında San Lorenzo

4 Ağu 2013 yılında CA Unión

30 Haziran 2014 yılında San Lorenzo

1 Temmuz 2014 yılında Defensa

31 Aralık 2015 yılında San Lorenzo

23 Ocak 2016 yılında Patronato

30 Haziran 2017 yılında San Lorenzo

31 Ağu 2017 yılında Tigre

13 Temmuz 2018 yılında Deportes Temuco

1 Temmuz 2019 yılında San Martín (SJ)

12 Ekim 2020 yılında Central Norte

1 Şubat 2021 yılında Gimnasia (J)

15 Şubat 2022 yılında Villa Dálmine

4 Ocak 2023 yılında CA Fénix

Nicolas Bertocchi kimdir

Nicolas Bertocchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Bertocchi şuan CA Fénix takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Nicolas Bertocchi nereli

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