Gonzalo Vega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Vega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Vega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Vega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Vega 29 Haziran 1992 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Diego Gonzalo Vega Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Vega Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Spheric yapmaktadır. Gonzalo Vega, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Fénix futbol takımında oynamaktadır. CA Fénix takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Vega'nin CA Fénix ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Vega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Vega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Vega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Vega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Nacional

9 Ocak 2013 yılında CA Fénix

31 Temmuz 2014 yılında Nacional

5 Ağu 2014 yılında Rampla Jrs

31 Temmuz 2015 yılında Nacional

14 Ağu 2015 yılında Sud America

31 Aralık 2016 yılında Nacional

10 Ocak 2017 yılında River Plate

6 Ocak 2018 yılında Puskás AFC

26 Temmuz 2019 yılında Rentistas

15 Nisan 2021 yılında Nacional

27 Ağu 2021 yılında CA Fénix

31 Aralık 2022 yılında Nacional

2 Ocak 2023 yılında CA Fénix

Gonzalo Vega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Vega şuan CA Fénix takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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