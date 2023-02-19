Santiago Franca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Franca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Franca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Franca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Franca 26 Ekim 2002 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Franca Ascarate şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Franca Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Franca, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Fénix futbol takımında oynamaktadır. CA Fénix takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Santiago Franca'nin CA Fénix ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Santiago Franca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Franca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Franca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Franca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında CA Fénix

Santiago Franca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Franca şuan CA Fénix takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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