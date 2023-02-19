Fabian Estoyanoff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Estoyanoff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Estoyanoff adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Estoyanoff Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Estoyanoff 27 Eylül 1982 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Fabián Larry Estoyanoff Poggio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Estoyanoff Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Fabian Estoyanoff, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Fénix futbol takımında oynamaktadır. CA Fénix takımına 3 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Fabian Estoyanoff'nin CA Fénix ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabian Estoyanoff Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/loloestoyanoff

http://www.instagram.com/loloel11/

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http://www.facebook.com/LoloEstoyanoff11

Fabian Estoyanoff Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Estoyanoff isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fabian Estoyanoff Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Estoyanoff futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2002 yılında Peñarol

1 Temmuz 2004 yılında CA Fénix

1 Temmuz 2005 yılında Valencia

12 Temmuz 2005 yılında Cádiz CF

30 Haziran 2006 yılında Valencia

17 Temmuz 2006 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2007 yılında Valencia

28 Temmuz 2007 yılında Real Valladolid

31 Aralık 2007 yılında Valencia

20 Ocak 2008 yılında Peñarol

30 Haziran 2008 yılında Valencia

6 Eylül 2008 yılında Panionios

10 Temmuz 2010 yılında Peñarol

30 Haziran 2011 yılında Panionios

5 Ocak 2012 yılında Peñarol

26 Ocak 2015 yılında Al-Nassr FC

15 Eylül 2015 yılında Kulüpsüz

17 Şubat 2016 yılında CA Fénix

18 Ağu 2017 yılında Peñarol

3 Nisan 2021 yılında CA Fénix

Fabian Estoyanoff Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Estoyanoff şuan CA Fénix takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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