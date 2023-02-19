Cristian Geist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Geist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Geist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Geist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Geist 13 Mayıs 1999 tarihinde Bella Italia şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Darío Geist şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Geist Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Geist, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Fénix futbol takımında oynamaktadır. CA Fénix takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Geist'nin CA Fénix ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Geist Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Geist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Cristian Geist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Geist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında CA Unión II

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Mayıs 2022 yılında Mar de Fondo

24 Ocak 2023 yılında CA Fénix

Cristian Geist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Geist şuan CA Fénix takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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