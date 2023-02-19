Emanuel Carlos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Carlos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Carlos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Carlos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Carlos 21 Şubat 1999 tarihinde Joaquín Suárez şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Rubén Emanuel Carlos González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Carlos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emanuel Carlos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Fénix futbol takımında oynamaktadır. CA Fénix takımına 15 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Emanuel Carlos'nin CA Fénix ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emanuel Carlos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emanuel Carlos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emanuel Carlos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Carlos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2020 yılında CA Fénix

7 Ağu 2020 yılında CA Atenas

31 Aralık 2020 yılında CA Fénix

Emanuel Carlos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Carlos şuan CA Fénix takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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