Agustin Requena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Requena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Requena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Requena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Requena 9 Aralık 1998 tarihinde Artigas şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Agustín Requena De Los Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Requena Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Requena, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Fénix futbol takımında oynamaktadır. CA Fénix takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Agustin Requena'nin CA Fénix ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Requena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Requena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Requena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Requena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CA Fénix

1 Mart 2019 yılında Bella Vista

31 Aralık 2019 yılında CA Fénix

18 Ocak 2020 yılında CA Cerro

31 Mart 2021 yılında CA Fénix

Agustin Requena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Requena şuan CA Fénix takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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