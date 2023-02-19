Richard Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Richard Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Richard Nunez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Richard Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Nunez 25 Ekim 1997 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Richard Gustavo Núñez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Nunez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM Agente Deportivo yapmaktadır. Richard Nunez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Richard Nunez'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Richard Nunezboyu ve yaşı kaç

Richard Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Richard Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CA Cerro

10 Ocak 2020 yılında CA Fénix

10 Ocak 2022 yılında Quilmes

14 Temmuz 2022 yılında Cerro Largo

Richard Nunez kimdir

Richard Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Nunez şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CA Cerro

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Richard Nunez nereli

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