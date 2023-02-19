Maicol Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maicol Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maicol Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maicol Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maicol Ferreira 20 Ocak 1998 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Maicol Sebastián Ferreira Soppi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maicol Ferreira Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maicol Ferreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Fénix futbol takımında oynamaktadır. CA Fénix takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maicol Ferreira'nin CA Fénix ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maicol Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maicol Ferreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maicol Ferreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maicol Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağu 2019 yılında Villa Española

31 Aralık 2019 yılında Danubio FC

8 Ağu 2020 yılında Villa Española

9 Nisan 2021 yılında Rentistas

17 Ağu 2021 yılında Racing Club

7 Ocak 2023 yılında CA Fénix

Maicol Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maicol Ferreira şuan CA Fénix takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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