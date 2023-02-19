Gustavo Viera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Viera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Viera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Viera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Viera 21 Ekim 2000 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Daniel Viera Moreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Viera Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TMG Football Limited yapmaktadır. Gustavo Viera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Fénix futbol takımında oynamaktadır. CA Fénix takımına 27 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Gustavo Viera'nin CA Fénix ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Viera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Viera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Viera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Viera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Liverpool FC

12 Ağu 2020 yılında Santa Clara

27 Ağu 2021 yılında CA Fénix

30 Haziran 2023 yılında Santa Clara

Gustavo Viera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Viera şuan CA Fénix takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gustavo Viera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Liverpool FC Montevideo (2014-2016)

Uruguay U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

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