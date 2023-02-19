Emiliano Marquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Marquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiliano Marquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiliano Marquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiliano Marquez 2 Eylül 2002 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Emiliano Márquez Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiliano Marquez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emiliano Marquez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Fénix futbol takımında oynamaktadır. CA Fénix takımına 27 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Emiliano Marquez'nin CA Fénix ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Emiliano Marquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emiliano Marquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Emiliano Marquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiliano Marquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Eylül 2019 yılında Bilinmiyor

1 Şubat 2022 yılında CA Fénix U19

27 Haziran 2022 yılında CA Fénix

Emiliano Marquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiliano Marquez şuan CA Fénix takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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