Adrian Argacha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Argacha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Argacha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Argacha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Argacha 21 Aralık 1986 tarihinde Sarandí del Yí şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Adrián Argachá González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Argacha Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adrian Argacha, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Fénix futbol takımında oynamaktadır. CA Fénix takımına 23 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Adrian Argacha'nin CA Fénix ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Argacha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Argacha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Argacha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Argacha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Tacuarembó

1 Temmuz 2008 yılında Wanderers

1 Temmuz 2010 yılında Defensor

1 Temmuz 2011 yılında Independiente

24 Ağu 2012 yılında Racing Club

1 Ocak 2013 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2013 yılında River Plate

24 Temmuz 2013 yılında Sud America

2 Şubat 2016 yılında Belgrano

30 Haziran 2016 yılında Sud America

13 Temmuz 2016 yılında Central Córdoba

31 Ağu 2017 yılında Lorca Deportiva

23 Temmuz 2019 yılında CA Fénix

Adrian Argacha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Argacha şuan CA Fénix takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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