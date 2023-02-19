Guillermo Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Pereira 3 Temmuz 2002 tarihinde Canelones şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Guillermo Pereira Sosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Pereira Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Guillermo Pereira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Fénix futbol takımında oynamaktadır. CA Fénix takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Guillermo Pereira'nin CA Fénix ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guillermo Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guillermo Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guillermo Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında CA Fénix

Guillermo Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Pereira şuan CA Fénix takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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