Joaquin Ochoa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Ochoa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Ochoa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Ochoa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Ochoa 1 Eylül 1996 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Joaquín Ochoa Giménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Ochoa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSUA GROUP yapmaktadır. Joaquin Ochoa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Fénix futbol takımında oynamaktadır. CA Fénix takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joaquin Ochoa'nin CA Fénix ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joaquin Ochoa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joaquin Ochoa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joaquin Ochoa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Ochoa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Atlanta

3 Şubat 2022 yılında Racing Club

31 Aralık 2022 yılında Atlanta

8 Ocak 2023 yılında CA Fénix

31 Aralık 2023 yılında Atlanta

Joaquin Ochoa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Ochoa şuan CA Fénix takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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