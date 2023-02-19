Sebastian De Marco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian De Marco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian De Marco kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian De Marco ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sebastian De Marco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian De Marco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian De Marco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian De Marco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian De Marco 22 Ocak 2002 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián De Marco Machado şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian De Marco Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian De Marco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Fénix futbol takımında oynamaktadır. CA Fénix takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian De Marco'nin CA Fénix ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian De Marcoboyu ve yaşı kaç

Sebastian De Marco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian De Marco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Sebastian De Marco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian De Marco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında Fénix B

1 Şubat 2022 yılında CA Fénix

Sebastian De Marco kimdir

Sebastian De Marco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian De Marco şuan CA Fénix takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CA Peñarol (-2017), CA Fénix (2017-2022)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sebastian De Marco nereli

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