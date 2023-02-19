Guillermo Fratta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Fratta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Fratta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Fratta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Fratta 19 Eylül 1995 tarihinde Rocha şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Guillermo Fratta Cabrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Fratta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Guillermo Fratta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Fénix futbol takımında oynamaktadır. CA Fénix takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guillermo Fratta'nin CA Fénix ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guillermo Fratta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guillermo Fratta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guillermo Fratta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Fratta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Defensor

1 Temmuz 2016 yılında Boston River

31 Aralık 2017 yılında Defensor

1 Ocak 2018 yılında Boston River

16 Ekim 2020 yılında Rentistas

1 Temmuz 2021 yılında Gimnasia

31 Aralık 2022 yılında Rentistas

19 Ocak 2023 yılında CA Fénix

Guillermo Fratta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Fratta şuan CA Fénix takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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