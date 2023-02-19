Kevin Alaniz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Alaniz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Alaniz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Alaniz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kevin Alaniz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Alaniz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Alaniz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Alaniz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Alaniz 30 Ocak 2003 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Nicolás Alaniz Acuña şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Alaniz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Alaniz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Fénix futbol takımında oynamaktadır. CA Fénix takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Kevin Alaniz'nin CA Fénix ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Alanizboyu ve yaşı kaç

Kevin Alaniz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Alaniz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Kevin Alaniz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Alaniz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında CA Fénix

Kevin Alaniz kimdir

Kevin Alaniz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Alaniz şuan CA Fénix takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CA Fénix

Kevin Alaniz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kevin Alaniz nereli

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