Agustin Ocampo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Ocampo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Ocampo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Ocampo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Ocampo 23 Kasım 1997 tarihinde Paso de los Toros şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Agustín Ocampo Galván şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Ocampo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pablo Silva Gonçalves yapmaktadır. Agustin Ocampo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Fénix futbol takımında oynamaktadır. CA Fénix takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Ocampo'nin CA Fénix ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Ocampo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Ocampo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 675 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Ocampo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Ocampo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Liverpool FC

5 Mayıs 2021 yılında Kulüpsüz

8 Eylül 2021 yılında Antofagasta

18 Mart 2022 yılında Racing Club

30 Haziran 2022 yılında Antofagasta

8 Temmuz 2022 yılında Defensor

31 Aralık 2022 yılında Antofagasta

6 Ocak 2023 yılında CA Fénix

31 Aralık 2023 yılında Antofagasta

Agustin Ocampo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Ocampo şuan CA Fénix takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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