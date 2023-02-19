Mauro Guevgeozian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Guevgeozian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Guevgeozian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Guevgeozian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Guevgeozian 10 Mayıs 1986 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ermenistan,Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Mauro Guevgeozián Crespo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Guevgeozian Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport & Talent Agency yapmaktadır. Mauro Guevgeozian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Fénix futbol takımında oynamaktadır. CA Fénix takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mauro Guevgeozian'nin CA Fénix ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauro Guevgeozian Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mauroguev9/

Mauro Guevgeozian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauro Guevgeozian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauro Guevgeozian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Guevgeozian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında CA Fénix

1 Temmuz 2007 yılında Pyunik Erivan

31 Aralık 2007 yılında CA Fénix

1 Ocak 2008 yılında Cerrito

30 Haziran 2008 yılında CA Fénix

1 Ocak 2010 yılında CD Everton

1 Ocak 2011 yılında Peñarol

1 Ocak 2012 yılında CA Fénix

1 Ocak 2013 yılında Libertad

30 Haziran 2013 yılında CA Fénix

8 Temmuz 2013 yılında Alianza Lima

31 Aralık 2015 yılında CA Fénix

4 Şubat 2016 yılında A. Bucaramanga

25 Ocak 2017 yılında CA Temperley

6 Temmuz 2017 yılında Newell's

5 Ocak 2018 yılında Belgrano

1 Ağu 2018 yılında Gimnasia

4 Şubat 2019 yılında CA Temperley

1 Ocak 2020 yılında UTC

1 Ocak 2021 yılında CA Mannucci

2 Ocak 2022 yılında Sport Boys

6 Ekim 2022 yılında CA Mannucci

9 Ocak 2023 yılında CA Fénix

Mauro Guevgeozian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Guevgeozian şuan CA Fénix takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Mauro Guevgeozian Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan takımında 27 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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