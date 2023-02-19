Mauro Guevgeozian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Guevgeozian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mauro Guevgeozian kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mauro Guevgeozian ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mauro Guevgeozian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Guevgeozian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Guevgeozian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Guevgeozian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Guevgeozian 10 Mayıs 1986 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ermenistan,Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Mauro Guevgeozián Crespo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Guevgeozian Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport & Talent Agency yapmaktadır. Mauro Guevgeozian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Fénix futbol takımında oynamaktadır. CA Fénix takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mauro Guevgeozian'nin CA Fénix ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauro Guevgeozian Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mauroguev9/

Mauro Guevgeozianboyu ve yaşı kaç

Mauro Guevgeozian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauro Guevgeozian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Mauro Guevgeozian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Guevgeozian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında CA Fénix

1 Temmuz 2007 yılında Pyunik Erivan

31 Aralık 2007 yılında CA Fénix

1 Ocak 2008 yılında Cerrito

30 Haziran 2008 yılında CA Fénix

1 Ocak 2010 yılında CD Everton

1 Ocak 2011 yılında Peñarol

1 Ocak 2012 yılında CA Fénix

1 Ocak 2013 yılında Libertad

30 Haziran 2013 yılında CA Fénix

8 Temmuz 2013 yılında Alianza Lima

31 Aralık 2015 yılında CA Fénix

4 Şubat 2016 yılında A. Bucaramanga

25 Ocak 2017 yılında CA Temperley

6 Temmuz 2017 yılında Newell's

5 Ocak 2018 yılında Belgrano

1 Ağu 2018 yılında Gimnasia

4 Şubat 2019 yılında CA Temperley

1 Ocak 2020 yılında UTC

1 Ocak 2021 yılında CA Mannucci

2 Ocak 2022 yılında Sport Boys

6 Ekim 2022 yılında CA Mannucci

9 Ocak 2023 yılında CA Fénix

Mauro Guevgeozian kimdir

Mauro Guevgeozian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Guevgeozian şuan CA Fénix takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Mauro Guevgeozian Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ermenistan takımında 27 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mauro Guevgeozian nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Son Haberler
Nicolas Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hamilton Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamilton Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hamilton Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamilton Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Caceres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Caceres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Caceres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Caceres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Feruza isminin anlamı nedir, Feruza ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Feruza isminin anlamı nedir, Feruza ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Çok Okunanlar
Visali isminin anlamı nedir, Visali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Visali isminin anlamı nedir, Visali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Santiago Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Santiago Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Piltan isminin anlamı nedir, Piltan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Piltan isminin anlamı nedir, Piltan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Agustin Pons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Pons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Pons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Pons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!