Juan Alvez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Alvez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Alvez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Alvez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Alvez 21 Ağu 1983 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Juan Daniel Álvez Ortiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Alvez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Alvez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Fénix futbol takımında oynamaktadır. CA Fénix takımına 1 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. Juan Alvez'nin CA Fénix ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Alvez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Alvez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Alvez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Alvez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Liverpool FC

1 Ocak 2012 yılında Peñarol

1 Ocak 2013 yılında CA Fénix

Juan Alvez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Alvez şuan CA Fénix takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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