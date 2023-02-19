Santiago Marcel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Marcel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Marcel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Marcel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Marcel 17 Mart 2002 tarihinde San José şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Marcel Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Marcel Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Marcel, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Fénix futbol takımında oynamaktadır. CA Fénix takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Marcel'nin CA Fénix ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Santiago Marcel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Marcel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Marcel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Marcel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2021 yılında Nacional B

9 Ocak 2023 yılında CA Fénix

Santiago Marcel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Marcel şuan CA Fénix takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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