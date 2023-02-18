Arber Hoxha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arber Hoxha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arber Hoxha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arber Hoxha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arber Hoxha 6 Ekim 1998 tarihinde Heidelberg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arber Hoxha Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EEA9 yapmaktadır. Arber Hoxha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slaven Belupo Koprivnica futbol takımında oynamaktadır. Slaven Belupo Koprivnica takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Arber Hoxha'nin Slaven Belupo Koprivnica ile sözleşmesi 15 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Arber Hoxha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arber Hoxha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arber Hoxha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arber Hoxha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Prishtina U19

30 Ocak 2017 yılında FC Prishtina

31 Ağu 2017 yılında FC Besa

31 Ocak 2018 yılında FC Prishtina

1 Temmuz 2019 yılında FC Ballkani

15 Temmuz 2021 yılında NK Lokomotiva

9 Şubat 2022 yılında Slaven Belupo

Arber Hoxha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arber Hoxha şuan Slaven Belupo Koprivnica takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arber Hoxha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KF Istogu (–2016), FC Prishtina (2016–2017)

Kosova takımında 21 numaralı formasıyla 12 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Kosova U21 takımında 7 numaralı formasıyla 15 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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