Marco Boras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Boras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Boras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Boras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Boras 28 Eylül 2001 tarihinde Frankfurt am Main şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Hırvatistan,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Boras Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marco Boras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slaven Belupo Koprivnica futbol takımında oynamaktadır. Slaven Belupo Koprivnica takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Marco Boras'nin Slaven Belupo Koprivnica ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marco Boras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Boras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marco Boras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Boras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Frankfurt Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Darmstadt Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Offenbach U17

1 Temmuz 2019 yılında Offenbach U19

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

9 Ekim 2020 yılında FC Gießen

1 Temmuz 2021 yılında Hoffenheim II

31 Ağu 2022 yılında Slaven Belupo

Marco Boras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Boras şuan Slaven Belupo Koprivnica takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marco Boras Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Goldstein (2006-2011), JFC Frankfurt (2011-2013), Eintracht Frankfurt (2013-2016), SV Darmstadt 98 (2016-2017), Kickers Offenbach (2017-2020)

Hırvatistan U19 takımında 16 numaralı formasıyla 18 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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