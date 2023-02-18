Mario Marina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Marina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Marina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Marina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Marina 3 Ağu 1989 tarihinde Bugojno şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Marina Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GreenField yapmaktadır. Mario Marina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slaven Belupo Koprivnica futbol takımında oynamaktadır. Slaven Belupo Koprivnica takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mario Marina'nin Slaven Belupo Koprivnica ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Marina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Marina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Marina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Marina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Zagora Unesic

1 Temmuz 2009 yılında NK Dinara Knin

1 Ocak 2010 yılında NK Imotski

1 Şubat 2012 yılında HNK Krka Lozovac

3 Ağu 2012 yılında HNK Sibenik

9 Şubat 2016 yılında HNK Gorica

31 Ocak 2017 yılında Siroki Brijeg

1 Temmuz 2017 yılında HNK Gorica

1 Ocak 2020 yılında Sabah FK

1 Temmuz 2021 yılında Slaven Belupo

Mario Marina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Marina şuan Slaven Belupo Koprivnica takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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