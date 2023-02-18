Jakov Basic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakov Basic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakov Basic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jakov Basic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jakov Basic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakov Basic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakov Basic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakov Basic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakov Basic 25 Kasım 1996 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Jakov Bašić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakov Basic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Love Players yapmaktadır. Jakov Basic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slaven Belupo Koprivnica futbol takımında oynamaktadır. Slaven Belupo Koprivnica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakov Basic'nin Slaven Belupo Koprivnica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

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Jakov Basic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakov Basic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Jakov Basic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakov Basic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Boston Bolts

18 Şubat 2019 yılında Hajduk Split II

26 Temmuz 2019 yılında NK Dugopolje

12 Temmuz 2021 yılında Hrv Dragovoljac

31 Ağu 2021 yılında NK Rudes

1 Temmuz 2022 yılında Slaven Belupo

Jakov Basic kimdir

Jakov Basic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakov Basic şuan Slaven Belupo Koprivnica takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Jakov Basic nereli

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