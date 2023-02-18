Aristeo Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aristeo Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aristeo Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aristeo Garcia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aristeo Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aristeo Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aristeo Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aristeo Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aristeo Garcia 19 Şubat 1999 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Aristeo García Moreno şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aristeo Garcia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Aristeo Garcia, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Querétaro FC futbol takımında oynamaktadır. Querétaro FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Aristeo Garcia'nin Querétaro FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aristeo Garciaboyu ve yaşı kaç

Aristeo Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aristeo Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Aristeo Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aristeo Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında UNAM Pumas U20

1 Ağu 2020 yılında Pumas Tabasco

1 Ocak 2021 yılında Querétaro FC

Aristeo Garcia kimdir

Aristeo Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aristeo Garcia şuan Querétaro FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Aristeo Garcia nereli

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