Arnaud Guedj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnaud Guedj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnaud Guedj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnaud Guedj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnaud Guedj 19 Temmuz 1997 tarihinde Le Mans şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Fransa,Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Arnaud Arthur Guedj şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnaud Guedj Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSM FOOTBALL yapmaktadır. Arnaud Guedj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympic Club Charleroi Farciennes futbol takımında oynamaktadır. Olympic Club Charleroi Farciennes takımına 26 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Arnaud Guedj'nin Olympic Club Charleroi Farciennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arnaud Guedj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arnaud Guedj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Arnaud Guedj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnaud Guedj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2017 yılında Zirka

14 Eylül 2018 yılında KF Skënderbeu

30 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

8 Ekim 2019 yılında U Cluj

26 Ocak 2020 yılında Muhlenbach

26 Ağu 2020 yılında Olym. Charleroi

Arnaud Guedj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnaud Guedj şuan Olympic Club Charleroi Farciennes takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CS des Cheminots du Mans, Le Mans FC

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.