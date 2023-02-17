Jeremie Lioka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremie Lioka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremie Lioka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremie Lioka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremie Lioka 23 Ağu 1998 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Jérémie Lioka Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremie Lioka Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jeremie Lioka, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympic Club Charleroi Farciennes futbol takımında oynamaktadır. Olympic Club Charleroi Farciennes takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jeremie Lioka'nin Olympic Club Charleroi Farciennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jeremie Lioka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeremie Lioka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jeremie Lioka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremie Lioka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Valenciennes B

1 Temmuz 2020 yılında Olym. Charleroi

Jeremie Lioka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremie Lioka şuan Olympic Club Charleroi Farciennes takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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