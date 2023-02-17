Mohamed Dahmane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Dahmane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Dahmane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Dahmane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Dahmane 9 Nisan 1982 tarihinde Maubeuge şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da محمد دحمان‎ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Dahmane Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eric Depireux yapmaktadır. Mohamed Dahmane, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympic Club Charleroi Farciennes futbol takımında oynamaktadır. Olympic Club Charleroi Farciennes takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed Dahmane'nin Olympic Club Charleroi Farciennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Dahmane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Dahmane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mohamed Dahmane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Dahmane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Stade Poitevin

30 Haziran 2004 yılında RC Lens B

1 Ağu 2004 yılında SC Feignies

1 Ocak 2005 yılında Maubeuge

1 Temmuz 2005 yılında Boussu Dour

1 Ocak 2006 yılında RAEC Mons

1 Temmuz 2007 yılında KRC Genk

1 Ocak 2008 yılında RAEC Mons

1 Ocak 2009 yılında Club Brugge

1 Eylül 2010 yılında Bucaspor

1 Ocak 2011 yılında KAS Eupen

1 Ağu 2011 yılında CS Constantine

1 Temmuz 2012 yılında Bucaspor

15 Temmuz 2013 yılında CS Constantine

16 Aralık 2013 yılında CR Belouizdad

1 Temmuz 2014 yılında SC Paturages

15 Temmuz 2016 yılında UR La Louvière

1 Temmuz 2020 yılında Olym. Charleroi

Mohamed Dahmane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Dahmane şuan Olympic Club Charleroi Farciennes takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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