Franck Rivollier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franck Rivollier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franck Rivollier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franck Rivollier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franck Rivollier 20 Nisan 2001 tarihinde Saint-Étienne şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Fransa,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Franck Rivollier Nkolo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franck Rivollier Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Franck Rivollier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympic Club Charleroi Farciennes futbol takımında oynamaktadır. Olympic Club Charleroi Farciennes takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Franck Rivollier'nin Olympic Club Charleroi Farciennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Franck Rivollier Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/rivollier19/

Franck Rivollier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franck Rivollier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Franck Rivollier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franck Rivollier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Olymp. Lyon U19

1 Temmuz 2019 yılında Rennes B

1 Temmuz 2021 yılında Rennes

5 Ağu 2021 yılında Stade Briochin

30 Haziran 2022 yılında Rennes

1 Eylül 2022 yılında Olym. Charleroi

Franck Rivollier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franck Rivollier şuan Olympic Club Charleroi Farciennes takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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