İdir Ouali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdir Ouali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İdir Ouali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İdir Ouali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İdir Ouali 21 Mayıs 1988 tarihinde Roubaix şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da إدير واعلي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İdir Ouali Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. İdir Ouali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympic Club Charleroi Farciennes futbol takımında oynamaktadır. Olympic Club Charleroi Farciennes takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İdir Ouali'nin Olympic Club Charleroi Farciennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İdir Ouali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İdir Ouali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İdir Ouali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İdir Ouali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Exc. Mouscron

8 Ocak 2010 yılında Le Mans UC 72

25 Temmuz 2012 yılında Dresden

1 Temmuz 2014 yılında Paderborn

1 Temmuz 2016 yılında KV Kortrijk

6 Ağu 2019 yılında Hatayspor

8 Ocak 2021 yılında Ethnikos

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2021 yılında Bahla Club

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2022 yılında Olym. Charleroi

İdir Ouali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İdir Ouali şuan Olympic Club Charleroi Farciennes takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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