Wally Fofana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wally Fofana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wally Fofana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wally Fofana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wally Fofana 4 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Gambiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wally Fofana Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASM International yapmaktadır. Wally Fofana, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympic Club Charleroi Farciennes futbol takımında oynamaktadır. Olympic Club Charleroi Farciennes takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Wally Fofana'nin Olympic Club Charleroi Farciennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Wally Fofana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wally Fofana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wally Fofana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wally Fofana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında KVC Westerlo

1 Eylül 2022 yılında Olym. Charleroi

30 Haziran 2023 yılında KVC Westerlo

Wally Fofana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wally Fofana şuan Olympic Club Charleroi Farciennes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Wally Fofana Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gambiya U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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