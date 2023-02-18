Ayman El Hadry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayman El Hadry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayman El Hadry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayman El Hadry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayman El Hadry {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayman El Hadry Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayman El Hadry, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hassania d'Agadir futbol takımında oynamaktadır. Hassania d'Agadir takımına 3 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Ayman El Hadry'nin Hassania d'Agadir ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ayman El Hadry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayman El Hadry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayman El Hadry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayman El Hadry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağu 2021 yılında Hassania

2 Eylül 2022 yılında USM Oujda

30 Haziran 2023 yılında Hassania

Ayman El Hadry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayman El Hadry şuan Hassania d'Agadir takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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