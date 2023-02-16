Ben Voll kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Voll Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Voll adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Voll Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Voll 9 Aralık 2000 tarihinde Bergisch Gladbach şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Ben Alexander Voll şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Voll Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lowens Sport yapmaktadır. Ben Voll, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Köln futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Köln takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ben Voll'nin FC Viktoria Köln ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ben Voll Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Voll isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ben Voll Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Voll futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında 1.JFS Köln Jgd.

1 Temmuz 2015 yılında Vikt. Köln U17

1 Temmuz 2017 yılında Vikt. Köln U19

1 Temmuz 2018 yılında Aachen U19

1 Temmuz 2019 yılında Hansa Rostock

1 Temmuz 2022 yılında Viktoria Köln

Ben Voll Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Voll şuan FC Viktoria Köln takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

1.FC Köln (-2014),1.Jugend-Fußball-Schule Köln (2014-2015), FC Viktoria Köln (2015-2018), Alemannia Aachen (2018-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.