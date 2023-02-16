Moritz Fritz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moritz Fritz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moritz Fritz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Moritz Fritz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Moritz Fritz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moritz Fritz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moritz Fritz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moritz Fritz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moritz Fritz 15 Temmuz 1993 tarihinde Bielefeld şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moritz Fritz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPWE GmbH yapmaktadır. Moritz Fritz, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Köln futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Köln takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Moritz Fritz'nin FC Viktoria Köln ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Moritz Fritzboyu ve yaşı kaç

Moritz Fritz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moritz Fritz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Moritz Fritz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moritz Fritz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında B. Dortmund U19

30 Haziran 2012 yılında Bielefeld U19

1 Temmuz 2012 yılında A. Bielefeld II

1 Temmuz 2013 yılında SV Lippstadt 08

1 Temmuz 2014 yılında Schalke 04 II

7 Temmuz 2015 yılında RW Essen

1 Temmuz 2016 yılında B. Dortmund II

1 Temmuz 2017 yılında Fortuna Köln

1 Temmuz 2019 yılında Viktoria Köln

Moritz Fritz kimdir

Moritz Fritz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moritz Fritz şuan FC Viktoria Köln takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

VfR Wellensiek (1997-2008), VfL Theesen (2008-2010), Arminia Bielefeld (2010-2011), Borussia Dortmund (2011-2012)

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Moritz Fritz nereli

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