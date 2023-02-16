Luca Marseiler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Marseiler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luca Marseiler kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luca Marseiler ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luca Marseiler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Marseiler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Marseiler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Marseiler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Marseiler 18 Şubat 1997 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Almanya,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Marseiler Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Luca Marseiler, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Köln futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Köln takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luca Marseiler'nin FC Viktoria Köln ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luca Marseilerboyu ve yaşı kaç

Luca Marseiler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Marseiler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Luca Marseiler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Marseiler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Unterhaching

1 Temmuz 2021 yılında Paderborn

31 Ağu 2021 yılında Viktoria Köln

30 Haziran 2022 yılında Paderborn

1 Temmuz 2022 yılında Viktoria Köln

Luca Marseiler kimdir

Luca Marseiler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Marseiler şuan FC Viktoria Köln takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV-DJK Taufkirchen, FC Bayern München, SpVgg Unterhaching

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Luca Marseiler nereli

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