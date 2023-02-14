Benjamin Buchel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Buchel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benjamin Buchel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Benjamin Buchel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Benjamin Buchel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Buchel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Benjamin Buchel

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Buchel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Buchel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Buchel 4 Temmuz 1989 tarihinde Ruggell şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Lihtenştayn uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Buchel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin Buchel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vaduz futbol takımında oynamaktadır. FC Vaduz takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Benjamin Buchel'nin FC Vaduz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Buchelboyu ve yaşı kaç

Benjamin Buchel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Benjamin Buchel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Benjamin Buchel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Buchel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında FC Ruggell

4 Temmuz 2008 yılında FC Widnau

20 Temmuz 2009 yılında Eschen/Mauren

31 Ağu 2012 yılında Bournemouth

16 Şubat 2013 yılında Dorchester

16 Mart 2013 yılında Bournemouth

17 Aralık 2013 yılında Poole Town

18 Ocak 2014 yılında Bournemouth

13 Şubat 2014 yılında Havant & Water.

31 Mayıs 2014 yılında Bournemouth

23 Ekim 2014 yılında Welling Utd.

1 Ocak 2015 yılında Bournemouth

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

3 Eylül 2015 yılında Oxford United

4 Mart 2017 yılında Barnet

4 Nisan 2017 yılında Oxford United

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

7 Aralık 2017 yılında FC Thalwil

1 Temmuz 2018 yılında FC Vaduz

Benjamin Buchel kimdir

Benjamin Buchel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Buchel şuan FC Vaduz takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Ruggell

Benjamin Buchel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Lihtenştayn takımında 1 numaralı formasıyla 19 Kasım 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 51 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Benjamin Buchel nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Niklas Steffen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Steffen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Niklas Steffen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Steffen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dany Da Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dany Da Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dany Da Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dany Da Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Manuel Sutter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Sutter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Manuel Sutter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Sutter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franklin Sasere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franklin Sasere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franklin Sasere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franklin Sasere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?