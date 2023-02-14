Benjamin Buchel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Buchel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Buchel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Buchel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Buchel 4 Temmuz 1989 tarihinde Ruggell şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Lihtenştayn uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Buchel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin Buchel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vaduz futbol takımında oynamaktadır. FC Vaduz takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Benjamin Buchel'nin FC Vaduz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Buchel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Benjamin Buchel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Buchel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Buchel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında FC Ruggell

4 Temmuz 2008 yılında FC Widnau

20 Temmuz 2009 yılında Eschen/Mauren

31 Ağu 2012 yılında Bournemouth

16 Şubat 2013 yılında Dorchester

16 Mart 2013 yılında Bournemouth

17 Aralık 2013 yılında Poole Town

18 Ocak 2014 yılında Bournemouth

13 Şubat 2014 yılında Havant & Water.

31 Mayıs 2014 yılında Bournemouth

23 Ekim 2014 yılında Welling Utd.

1 Ocak 2015 yılında Bournemouth

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

3 Eylül 2015 yılında Oxford United

4 Mart 2017 yılında Barnet

4 Nisan 2017 yılında Oxford United

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

7 Aralık 2017 yılında FC Thalwil

1 Temmuz 2018 yılında FC Vaduz

Benjamin Buchel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Buchel şuan FC Vaduz takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Benjamin Buchel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Ruggell

Lihtenştayn takımında 1 numaralı formasıyla 19 Kasım 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 51 maçta 0 gol atmıştır.

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