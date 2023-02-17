Sandro Wieser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandro Wieser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sandro Wieser kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sandro Wieser ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sandro Wieser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandro Wieser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sandro Wieser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sandro Wieser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sandro Wieser 3 Şubat 1993 tarihinde Vaduz şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Lihtenştayn uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sandro Wieser Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Heusler Werthmüller Heitz yapmaktadır. Sandro Wieser, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vaduz futbol takımında oynamaktadır. FC Vaduz takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Sandro Wieser'nin FC Vaduz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sandro Wieserboyu ve yaşı kaç

Sandro Wieser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sandro Wieser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sandro Wieser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sandro Wieser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında FC Vaduz Alt.

20 Temmuz 2006 yılında FC Basel U16

1 Temmuz 2009 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2010 yılında FC Basel U21

1 Ocak 2011 yılında FC Basel

1 Ocak 2012 yılında Hoffenheim

1 Temmuz 2013 yılında SV Ried

30 Haziran 2014 yılında Hoffenheim

1 Temmuz 2014 yılında FC Aarau

30 Haziran 2015 yılında Hoffenheim

24 Temmuz 2015 yılında FC Thun

18 Ağu 2016 yılında Reading

31 Ağu 2017 yılında KSV Roeselare

30 Haziran 2018 yılında Reading

1 Temmuz 2018 yılında FC Vaduz

Sandro Wieser kimdir

Sandro Wieser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sandro Wieser şuan FC Vaduz takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Triesen (bis 11/2003), FC Vaduz (11/2003-2006), FC Basel 1893 (2006-2010)

Sandro Wieser Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Lihtenştayn takımında 10 numaralı formasıyla 11 Ağu 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 53 maçta 2 gol atmıştır.

Lihtenştayn U21 takımında 10 numaralı formasıyla 9 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Sandro Wieser nereli

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