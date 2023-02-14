Fuad Rahimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fuad Rahimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fuad Rahimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fuad Rahimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fuad Rahimi 11 Nisan 1998 tarihinde Uzwil şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Kosova,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fuad Rahimi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA Fairplay Agency Ltd yapmaktadır. Fuad Rahimi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vaduz futbol takımında oynamaktadır. FC Vaduz takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Fuad Rahimi'nin FC Vaduz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fuad Rahimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fuad Rahimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fuad Rahimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fuad Rahimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında St. Gallen Alt.

1 Temmuz 2015 yılında St. Gallen U18

1 Ocak 2016 yılında St. Gallen U21

24 Ağu 2016 yılında FC Wil II

30 Haziran 2017 yılında St. Gallen U21

1 Temmuz 2017 yılında FC Wil 1900

14 Ocak 2020 yılında FC Vaduz

30 Haziran 2020 yılında FC Wil 1900

1 Temmuz 2020 yılında FC Vaduz

Fuad Rahimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fuad Rahimi şuan FC Vaduz takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fuad Rahimi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Wil

Kosova U21 takımında 13 numaralı formasıyla 16 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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