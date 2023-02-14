Joel Ris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Ris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Ris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Ris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Ris 16 Ocak 2001 tarihinde Bern şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Ris Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport 11 AG yapmaktadır. Joel Ris, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vaduz futbol takımında oynamaktadır. FC Vaduz takımına 12 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Joel Ris'nin FC Vaduz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joel Ris Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joel Ris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joel Ris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Ris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2019 yılında BSC YB U21

12 Ağu 2021 yılında FC Vaduz

Joel Ris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Ris şuan FC Vaduz takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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