Benjamin Cremaschi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Cremaschi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Cremaschi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Benjamin Cremaschi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Benjamin Cremaschi 2 Mart 2005 tarihinde Miami, Florida şehrinde doğmuştur. Arjantin,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Benjamin Cremaschi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Inter Miami CF futbol takımında oynamaktadır. Inter Miami CF takımına 28 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Cremaschi'nin Inter Miami CF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Benjamin Cremaschi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Benjamin Cremaschi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Miami Academy
28 Kasım 2022 yılında Miami
Benjamin Cremaschi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Benjamin Cremaschi şuan Inter Miami CF takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
Benjamin Cremaschi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Amerika Birleşik Devletleri U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.
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