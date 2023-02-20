Benjamin Tiedemann Hansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Tiedemann Hansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benjamin Tiedemann Hansen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Benjamin Tiedemann Hansen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Benjamin Tiedemann Hansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Tiedemann Hansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benjamin Tiedemann Hansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Tiedemann Hansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Tiedemann Hansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Tiedemann Hansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Tiedemann Hansen 7 Şubat 1994 tarihinde Bogense şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Tiedemann Hansen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Benjamin Tiedemann Hansen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Molde FK futbol takımında oynamaktadır. Molde FK takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Tiedemann Hansen'nin Molde FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Tiedemann Hansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Tiedemann Hansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Benjamin Tiedemann Hansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Tiedemann Hansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Vejle BK Alt

1 Temmuz 2011 yılında VBK Kolding U19

17 Temmuz 2013 yılında BK Marienlyst

6 Temmuz 2016 yılında FC Fredericia

17 Ağustos 2017 yılında Nordsjaelland

19 Mart 2019 yılında Haugesund

2 Şubat 2022 yılında Molde

Benjamin Tiedemann Hansen kimdir

Benjamin Tiedemann Hansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Tiedemann Hansen şuan Molde FK takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Skovby GF, Bogense G & IF, Naesby Boldklub

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Benjamin Tiedemann Hansen nereli

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