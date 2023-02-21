Bogdan Lednev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Lednev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bogdan Lednev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bogdan Lednev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bogdan Lednev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Lednev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bogdan Lednev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Lednev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Lednev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Lednev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Lednev 7 Nisan 1998 tarihinde Skvyra, Kyiv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Лєднєв Богдан Сергійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Lednev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Bogdan Lednev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Kiev futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Kiev takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Bogdan Lednev'nin Dinamo Kiev ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Lednev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/liedniev_bogdan_7_/

Bogdan Lednev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Lednev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bogdan Lednev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Lednev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Dynamo Kyiv II

19 Temmuz 2018 yılında Zorya Luhansk

31 Temmuz 2020 yılında Dynamo Kyiv II

1 Ağustos 2020 yılında Dinamo Kiev

21 Ocak 2022 yılında Fehérvár

31 Aralık 2022 yılında Dinamo Kiev

Bogdan Lednev kimdir

Bogdan Lednev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Lednev şuan Dinamo Kiev takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Bogdan Lednev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 7 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 2 gol atmıştır.

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Bogdan Lednev nereli

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