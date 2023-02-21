Kostyantyn Vivcharenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kostyantyn Vivcharenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kostyantyn Vivcharenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kostyantyn Vivcharenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kostyantyn Vivcharenko 10 Haziran 2002 tarihinde Odesa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Вівчаренко Костянтин Русланович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kostyantyn Vivcharenko Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kostyantyn Vivcharenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Kiev futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Kiev takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kostyantyn Vivcharenko'nin Dinamo Kiev ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Kostyantyn Vivcharenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kostyantyn Vivcharenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kostyantyn Vivcharenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kostyantyn Vivcharenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2019 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2021 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2022 yılında Dinamo Kiev

Kostyantyn Vivcharenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kostyantyn Vivcharenko şuan Dinamo Kiev takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kostyantyn Vivcharenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

DYuSSh-11 Chornomorets Odesa

Ukrayna U21 takımında 2 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

Ukrayna U16 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.