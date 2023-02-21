Oleksandr Tymchyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Tymchyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Tymchyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Tymchyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Tymchyk 20 Ocak 1997 tarihinde Kryklyvets, Vinnytsia Oblast şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Тимчик Олександр Васильович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Tymchyk Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Oleksandr Tymchyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Kiev futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Kiev takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Tymchyk'nin Dinamo Kiev ile sözleşmesi 30 Eylül 2025 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Tymchyk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tymchyk_18/

Oleksandr Tymchyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Tymchyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oleksandr Tymchyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Tymchyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında Dynamo Kyiv U19

10 Temmuz 2015 yılında Dynamo Kyiv II

18 Temmuz 2017 yılında Stal Kamyanske

31 Aralık 2017 yılında Dynamo Kyiv II

1 Ocak 2018 yılında Zorya Luhansk

31 Temmuz 2020 yılında Dynamo Kyiv II

1 Ağustos 2020 yılında Dinamo Kiev

Oleksandr Tymchyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Tymchyk şuan Dinamo Kiev takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Oleksandr Tymchyk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna takımında 18 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 16 numaralı formasıyla 11 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 18 numaralı formasıyla 10 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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